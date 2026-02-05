Друзья из Самары приехали в Татарстан, чтобы служить вместе в Войсках беспилотных систем

Двое друзей из Самары прибыли в Татарстан для подписания контракта на службу в новейшие Войска беспилотных систем. Олег и Илья, дружащие со школьной скамьи, сделали этот выбор осознанно, желая служить вместе в одном расчете.

«Мы приехали в Казань именно из-за того, что здесь большая выплата, больше, чем в Самаре, и много льгот. На оформление ушел один день, всё прошли через центр "Батыр". Там же помогли с размещением, пока готовят документы для отправки на службу», — поделились молодые люди.

Они отметили, что возможность заключить однолетний контракт в высокотехнологичных войсках вместо прохождения срочной службы стала для них ключевым аргументом. «Это новые войска, думаю, учиться там будет интересно. Умение управлять беспилотниками может пригодиться и в будущей работе», — добавил Олег.

Напомним, о создании отдельного рода Войск беспилотных систем было официально объявлено в ноябре 2023 года. Татарстан активно поддерживает контрактников: с 1 января 2024 года единовременная выплата для желающих служить по контракту здесь увеличена до 2,9 млн рублей, что является одним из самых высоких показателей в России. Из этой суммы 2,5 млн рублей выделяет республиканский бюджет, а 400 тысяч — Министерство обороны РФ.

Для консультации и отбора кандидатов в Войска беспилотных систем в Татарстане работает специальная горячая линия через службу 117 (кнопка 4 после соединения).