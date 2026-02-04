В Казани диспетчер и водитель автобуса оперативно помогли найти потерявшуюся школьницу

Город
4 февраля 2026  20:31
Автор:
Владислав Косолапкин

В столице РТ сотрудники МУП «ПАТП №2» оперативно пришли на помощь семье, чья дочь потерялась во время непогоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале предприятия.

Инцидент произошёл во вторник, когда отец школьницы обратился в диспетчерскую службу автопредприятия. Мужчина сообщил, что его дочь ушла на автобусную остановку и перестала выходить на связь, а из-за сильной метели он очень беспокоился за её безопасность.

Диспетчер Ольга незамедлительно передала приметы ребёнка всем водителям, работавшим на автобусном маршруте №62. Спустя некоторое время водитель Сергей сообщил, что школьница находится в салоне его автобуса. Выяснилось, что у девочки разрядился телефон, и она не могла связаться с родителями, чтобы сообщить, что благополучно села в транспорт.

«В считанные минуты благодаря четкой работе диспетчерской службы и внимательности водителя на линии был установлен контакт, а папа смог облегченно вздохнуть», — отметили в пресс-службе «ПАТП №2».

