В Татарстане с сегодняшнего дня начнёт теплеть после аномальных морозов

В Татарстане с 5 февраля наконец начнётся постепенное повышение температуры после периода экстремальных морозов. По прогнозу Гидрометцентра РТ, погода в республике останется облачной с прояснениями, а существенных осадков не ожидается.

Самым главным изменением станет потепление. После ночных морозов в -23…-28°C (а в восточных районах и при прояснениях — до -30…-35°C) к утру столбики термометров поднимутся до -16…-21°C. На востоке республики всё ещё будет сохраняться холод до -24…-29°C.

Днём воздух продолжит прогреваться. По территории Татарстана температура составит -9…-14°C, а в Казани ожидается -10…-12°C. Однако в восточных районах местами всё ещё будет достаточно морозно — до -13…-18°C.

Гидрометцентр предупреждает о порывистом ветре. Западный и юго-западный ветер силой 4-9 м/с днём местами будет усиливаться до 14 м/с, в том числе и в столице. Кроме того, на дорогах сохранится гололедица. Водителям и пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность.