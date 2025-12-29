6,6 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за сутки

В Казани продолжается масштабная уборка снега. По данным мэрии, за последние 24 часа на очистку городских улиц было направлено 563 единицы спецтехники и 468 дорожных рабочих.

За это время с улично-дорожной сети вывезено 6,6 тысячи тонн снежных масс. На обработку проезжей части и тротуаров было израсходовано 816 тонн противогололёдных материалов, включая 277 тонн специальных реагентов и 539 тонн песко-соляной смеси.

Работы продолжаются и в течение дня. В дневной смене задействованы 361 машина и 543 работника дорожных служб.

Всего с начала зимнего сезона казанские коммунальщики уже вывезли с улиц города 97,6 тысячи тонн снега и использовали 18,8 тысячи тонн материалов для борьбы с гололёдом.