В Татарстане назвали самые частые жалобы потребителей на товары и услуги

15 марта с 1983 года отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В России этот день широко отмечается с 1994 года.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» напомнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

- Каждый год посвящен определенному девизу, - продолжила спикер. - И в этом году он связан с безопасными товарами и уверенными потребителями. Ведь последствия небезопасных товаров - это не просто разочарование в покупке, но и угроза жизни, здоровью и имуществу покупателей. Актуальность заданной темы обусловлена глобальным развитием онлайн-торговли и цифрового рынка. Чтобы укрепить уровень доверия потребителей к продавцам и поддержать возможность совершать удобные онлайн-покупки, необходимо сконцентрироваться не только на контроле за оборотом продукции, но также и на развитии у потребителей навыков защиты себя. Защита прав потребителей - наша главная задача. В прошлом году к нам поступило более 17,5 тысячи обращений, и больше половины из них (56%) - это жалобы от потребителей.

Булатова отметила, что делать рынок безопаснее помогают современные цифровые инструменты. Например, система цифровой маркировки «Честный знак» защищает людей от подделок. С ее помощью Роспотребнадзор отслеживает путь каждого товара от завода до прилавка.

- «Честный знак» позволяет и самим гражданам участвовать в контроле, - объяснила Булатова. - Можно оставить жалобу прямо в мобильном приложении. Жителей Татарстана больше всего волнует качество сигарет и вейпов, молочки, воды и обуви. Мы рассматриваем все сигналы очень быстро. В прошлом году разобрали все 619 обращений и по каждому приняли меры. С 2023 года число таких обращений выросло в десять раз. Благодаря бдительности граждан и проверкам удалось сделать рынок табака и бутилированной воды гораздо чище и прозрачнее.

В последнее время люди все чаще жалуются на плохие бытовые услуги. Многие ведутся на рекламные листовки в почтовых ящиках или объявления в подъезде. Специалисты Роспотребнадзора по РТ дали несколько простых советов, как не попасть впросак. Всегда нужно заключать письменный договор, а прежде чем нанять кого-то, следует поискать информацию о нем. Есть ли у него сайт, ИНН, ОГРН, электронная почта? Необходимо зайти на сайт налоговой и проверить, работает ли эта компания официально.

Прежде чем обращаться в клинику, обязательно нужно проверить, есть ли у нее лицензия на медицинскую деятельность. Булатова подчеркнула, что хорошая клиника никогда не будет названивать и навязывать свои услуги.

- Мы уже знаем портрет типичного пострадавшего, - сказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова. - Часто люди, скорее всего, из-за ограниченных финансов соглашаются на услуги сомнительных личностей по объявлениям, отдают им деньги без всяких гарантий, а потом бегают по инстанциям. Больше всего жалоб в Госалкогольинспекцию поступает на сферу торговли. Не покупайте ничего в сомнительных местах вроде уличных развалов. В нормальном магазине товар проверяют, и продавец за него отвечает. Внимательно читайте этикетку. Вся информация на ней написана специально для вас. Там же указано, кому именно предъявлять претензии, если что-то не так.

Одно из важных направлений работы Госалкогольинспекции - это потребительские испытания. Специалисты проверяют продукты и товары повседневного спроса. В 2024 году около 30% проверенных товаров оказались некачественными. А по итогам прошлого года после большой профилактической работы не соответствующими требованиям признали всего 10% (в основном это молочка).

Арсланова отметила, что благодаря слаженной работе всех ведомств и общественников Татарстан с 2016 года стабильно входит в тройку регионов России с высоким уровнем защиты прав потребителей. А по итогам прошлого года наша республика поднялась на второе место.

Решить спор без суда поможет медиативное соглашение. Для этого нужно прийти в центр потребительской медиации.

- Раньше предприниматель мог просто проигнорировать претензию и даже иск в суд, - пояснила председатель региональной общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Юлия Нигматуллина. - За это время он мог спокойно продать имущество или обанкротиться. Теперь можно сразу обратиться к медиатору и попытаться решить все миром до суда. Медиатор выслушает обе стороны. Если они договорятся, заключается соглашение, которое по силе почти равно решению суда. Для бизнеса это тоже плюс: не будет лишних трат и ущерба для репутации. Если же предприниматель проигнорирует приглашение на встречу с медиатором, избежать неустойки ему все равно не удастся, ведь у него есть официальный вызов.