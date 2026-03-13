Более 820 тысяч казанцев смогут пройти диспансеризацию в 2026 году

13 марта 2026  10:26

В столице Татарстана стартовала ежегодная кампания профилактических медицинских осмотров. По данным городского управления здравоохранения, в этом году запланировано свыше 820 тысяч профилактических мероприятий.

В их числе — 512 тысяч стандартных диспансеризаций для взрослых, 82,5 тысячи профилактических осмотров, более 2,2 тысячи углублённых обследований и 224 тысячи осмотров, направленных на оценку репродуктивного здоровья людей от 18 до 49 лет.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. На плановую диспансеризацию приглашаются граждане, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах. Для всех, кому за 40, обследование доступно ежегодно.

Первый этап включает скрининг на распространённые виды рака, а также проверку зрения, сердца, сосудов и эндокринной системы. При обнаружении отклонений пациент направляется к узким специалистам.

Регулярные осмотры помогают выявить заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

