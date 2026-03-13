В Казани началась активная подготовка ливневок к паводку

13 марта 2026  10:18

С наступлением устойчивого тепла в столице Татарстана стартовал основной этап противопаводковых мероприятий. Комитет внешнего благоустройства совместно с районными администрациями и подрядчиками проводит объезды и проверяет готовность ливневой канализации. Первый рейд возглавил председатель комитета Альберт Шайнуров.

Протяжённость городской ливневки — 517 км, в неё входят около 7 тысяч дождеприёмников. Все они нуждаются в регулярной очистке: с талыми водами в систему попадает мусор, забивающий решётки.

Для оперативного реагирования сформированы четыре круглосуточные аварийные бригады на базе МУП «Городское благоустройство». Они оснащены илососами, гидродинамическими машинами и мотопомпами. В зоне особого внимания — проспект Победы, улицы Гвардейская, Ленинградская, проспект Ямашева (у дома 54) и участок под мостом на Воровского.

Первый замдиректора «Городского благоустройства» Денис Ерошин заверил: бригады работают ежедневно, проблемные точки мониторятся круглосуточно. «К паводку готовы», — резюмировал он.

Сообщить о подтоплениях можно по телефону 222-7-222 или через бот @kznhelpbot.

