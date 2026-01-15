«Ак Барс» начал дальневосточное турне с победы над «Амуром»

Спорт
15 января 2026  16:46

Казанский «Ак Барс» удачно стартовал в выездной серии на Дальнем Востоке, обыграв в Хабаровске «Амур» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости быстро захватили инициативу: Александр Барабанов открыл счет уже во втором минуте, а позже оформил дубль, став одним из героев встречи. Еще до второго перерыва казанцы дважды поразили ворота соперника — отличились Семен Терехов и Митчелл Миллер. В третьем периоде «Амур» сумел сравнять счет, но решающий гол снова остался за «Ак Барсом». Точку в матче поставил Илья Карпухин, реализовав численное преимущество.

После этой победы команда Анвара Гатиятулина набрала 62 очка и сохранила вторую позицию в Восточной конференции. Повторная игра с «Амуром» состоится в Хабаровске 17 января.

