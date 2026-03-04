Межевание стало обязательным: кого коснутся комплексные кадастровые работы

В Кабинете министров РТ прошел брифинг, на котором обсудили важные изменения для всех, у кого есть земля или недвижимость. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Нияз Галиакбаров рассказал, как пройдут комплексные кадастровые работы в этом году и почему это касается каждого.

Кадастровые работы за государственный счет

С 2022 года в Татарстане действует программа «Национальная система пространственных данных». За это время комплексные кадастровые работы (ККР) провели в отношении 185,2 тысячи объектов на территории 404 кадастровых кварталов. Работы финансируются из федерального и республиканского бюджетов — то есть для людей они бесплатны.

План на 2026 год:

— ККР пройдут более чем в 160 кадастровых кварталах

— В реестр внесут сведения минимум о 34 тысячах объектов

Под работы попадают участки без установленных границ, те, где есть массовые ошибки в документах, а также земли, важные для инвестиционного развития республики.

Почему это важно именно сейчас

Нияз Галиакбаров напомнил: с марта прошлого года межевание стало обязательным условием для любых сделок с недвижимостью.

— Теперь продать, подарить или обменять участок без установления точных границ и внесения их в Единый государственный реестр недвижимости невозможно, — подчеркнул он.

Если раньше многие владели землей «по старинке», примерно представляя, где проходят границы, то теперь такой номер не пройдет. Без четких координат участок фактически не существует для закона — и распорядиться им не получится.

Что делать тем, кто попал в зону работ

Оповещения о начале комплексных кадастровых работ уже пришли в личные кабинеты на портале Госуслуг. Если вы получили такое уведомление, важно знать несколько вещей:

— Обеспечьте доступ кадастровым инженерам на участок. Это ваша обязанность.

— При желании можно проверить документы специалистов, подтверждающие их право на проведение работ.

— С проектом карты-плана территории можно ознакомиться на сайте местной администрации.

Если не согласны с границами

Бывает, что соседи десятилетиями живут в мире, а официальные границы их участков накладываются друг на друга или проходят не там, где привыкли люди. Для таких случаев предусмотрена процедура согласования.

— Если у вас есть возражения по поводу устанавливаемых границ, их нужно подать в согласительную комиссию в письменном виде, — объясняет Галиакбаров. — Срок — до дня проведения заседания либо в течение 35 календарных дней после первого заседания комиссии.

Комиссия рассмотрит возражения, подготовит заключение и акт согласования. Только после этого документы утвердят официально.

Важный момент: если спор о границах не удастся решить на этом этапе, дальше путь один — в суд. Поэтому лучше постараться договориться с соседями и кадастровыми инженерами сразу.

Чем комплексные работы отличаются от обычных

Обычно, если человек хочет узаконить границы своего участка, он нанимает кадастрового инженера и платит за это из своего кармана. Комплексные кадастровые работы — совсем другая история.

Они проводятся сразу для всех участков на определенной территории. Например, на целой улице, в садовом товариществе или гаражном кооперативе. И финансируются из бюджета. В ходе работ специалисты:

— уточняют границы всех земельных участков

— устанавливают точное местоположение зданий на них

— исправляют массовые ошибки, которые накопились в документах за годы