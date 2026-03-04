В Комитете по охране ОКН РТ объяснили, как защищают советские мозаики

4 марта 2026  15:21

В ведомстве разъяснили, что отдельные панно и мозаики на фасадах зданий не могут быть признаны самостоятельными памятниками. По закону объектом культурного наследия считается само здание, если оно обладает историко-художественной ценностью. В таком случае все его декоративные элементы — включая мозаики и сграффито — автоматически попадают под госохрану.

При этом в комитете подчеркнули, что ценность монументального искусства признают и уделяют ему особое внимание. Примером стал памятник Ленину с мозаикой из смальты в парке Тинчурина: в феврале его включили в список выявленных ОКН, вскоре он получит статус регионального значения.

Параллельно Минкульт РТ работает над созданием отдельного реестра монументального искусства. Ведомство также готовит встречи с экспертами и общественностью, чтобы вместе обсуждать сохранение культурного наследия.

