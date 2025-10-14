«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе и продлил победную серию до 5 матчей

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над уфимским «Салаватом Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Анвара Гатиятулина, которая оформила уже пятую победу подряд.

Казанцы доминировали с первых минут, открыв счет уже на 2-й минуте усилиями Ильи Сафонова. В первом периоде гости также отметились точными бросками Дмитрия Яшкина и Степана Фальковского. Единственную шайбу в составе хозяев забросил капитан «Салавата» Григорий Панин. Во втором периоде Александр Хмелевский установил окончательный счет, забив свой первый гол после перехода в «Ак Барс».

Эта победа стала для казанцев первой в Уфе с 2022 года, прервав серию из восьми поражений подряд на выезде в противостоянии с уфимским клубом. Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 19 очков и поднялся на четвертую позицию в таблице Восточной конференции.

Следующий матч казанцы проведут 16 октября в Новосибирске против местной «Сибири».