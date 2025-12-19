Эксперты предупреждают: иностранные спецслужбы активизируют вербовку подростков в РТ через соцсети

Представители иностранных спецслужб и международные мошенники активизировали попытки вовлечь жителей Татарстана, особенно подростков и молодёжь, в преступную деятельность. Используя социальные сети и мессенджеры, злоумышленники манипулируют и шантажируют жертв, чтобы заставить их совершать диверсии и террористические акты.

Как отмечают эксперты, интерес к региону обусловлен его стратегической важностью как промышленного и транспортного центра. Молодые люди являются наиболее уязвимой мишенью из-за не до конца сформированного критического мышления, поиска самоидентификации и желания найти лёгкие решения финансовых проблем. Вербовщики искусно маскируются под сотрудников правоохранительных органов, блогеров или простых доброжелателей, чтобы войти в доверие.

Процесс вовлечения жертвы выстроен поэтапно:

Начальный контакт: установление связи через соцсети под предлогом общих интересов или предложения «работы».

Выполнение мелких поручений: просьбы сделать фото объекта, отправить геолокацию или написать определённый комментарий.

Эскалация требований: задания усложняются — требуется оформить банковскую карту, передать данные или что-то доставить.

Шантаж и угрозы: если жертва пытается выйти из-под контроля, манипуляторы начинают угрожать расправой над ней или её близкими, а также обнародованием компрометирующих данных.

Известны случаи, когда мошенники сначала похищали у жертв деньги, взламывая счета или вынуждая брать кредиты, а затем предлагали «вернуть» средства в обмен на совершение преступления, например, поджога.

Для предотвращения угрозы специалисты рекомендуют:

Не общаться с незнакомцами в интернете, обещающими лёгкие деньги.

Никогда никому не передавать пароли, коды из СМС и данные банковских карт.

Помнить, что настоящие правоохранительные органы не решают рабочие вопросы по телефону и не проводят «видеообыски».

Внимательно следить за изменениями в поведении подростков: скрытность, смена круга общения, повышенный интерес к оружию или радикальные высказывания должны насторожить.

При первых признаках давления или шантажа необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы и не пытаться решить проблему самостоятельно.