Татьяна Ларионова: Президент вновь подтвердил — семья в центре государственной политики

- Прямая линия Владимира Путина показала, что забота о гражданах и укрепление семейных ценностей остаются приоритетом России. В этом году в адрес Президента поступило почти 3 миллиона обращений, и около 2 миллионов — по направлению социальной сферы. Это подтверждает высокое доверие к национальному лидеру и уверенность, что все вопросы, заданные Президенту, будут услышаны и решены.

Для меня, как члена Комитета по защите семьи, материнства и отцовства, особенно важны демографические тезисы Президента.

Президент ясно обозначил направление: «Все должно выстраиваться вокруг семьи. Мы будем дальше совершенствовать систему поддержки семей с детьми». Владимир Путин подчеркнул, что пропаганда родительства и семейных ценностей - это важная работа! «Нужно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства, отцовства». Конечно, я это поддерживаю, этим мы и занимаемся! Сегодня коэффициент рождаемости в России — 1,4, цель государства — 2,0. Уже в 25 регионах наблюдается положительный рост числа детей. Это наглядно показывает, что комплексная поддержка семей уже работает. Президент отметил, что нынешних мер недостаточно и выразил надежду, что новая семейная выплата с 1 января 2026 года станет эффективным способом поддержки. Главный принцип, обозначенный Президентом: семья не должна чувствовать снижение уровня жизни при рождении ребенка.

«Материальная составляющая важна, но еще важнее — состояние души и простое человеческое счастье», — подчеркнул Президент. Это значит, что мы работаем не только над финансовой поддержкой, но и над тем, чтобы каждая семья чувствовала заботу государства. В рамках этого обсуждается и вопрос продления декретного отпуска до 3 лет.

Наш Президент обратил внимание, что меры поддержки многодетных семей постоянно улучшаются! Владимир Владимирович напомнил, что Госдума недавно приравняла по всем льготам обладательниц звания Мать-героиня к Героям труда России.

Поддержка участников СВО и их семей

Президент уделил внимание и защитникам страны, а также их семьям. Прямо обсуждались сложные ситуации, включая задержки выплат вдовам и семьям погибших. С начала СВО Госдума приняла около 150 инициатив, направленных на социальную поддержку участников Специальной военной операции и их близких. В этом году Общественные приемные партии «Единая Россия» провели 20 единых дней приема по всей стране, приняв более 36 тысяч человек. Это помогает решать вопросы выплат, медицинской помощи и документации без лишней бюрократии.

Интересно, что среди обратившихся в 2 раза больше женщин. Тоже неудивительно. Мама, жена, сестра, бабушка, хранительница очага — во главу ставит своих близких и дом. Скажем нашим женщинам спасибо за то, что они всегда на страже самого дорогого и порой задают самые неожиданные вопросы. Недаром у социальных вопросов женское лицо.

Прямая линия — это очень важное, уже традиционное событие каждого года. Наш национальный лидер, Владимир Владимирович Путин, как правило, не просто собирает пожелания, чаяния, но и комментирует, дает конкретные поручения по разработке инициатив, подготовке законопроектов, контроля на местах существующих принятых решений. Для каждого жителя возможность услышать прямое поручение Президента. Не сомневаюсь, что и в нашей республике все поступившие вопросы будут решены, а укрепление семейных ценностей станет надежной основой процветания страны.

И наконец, были вопросы, а главное ответы о будущем нашей страны! Уважаемый Владимир Владимирович, сегодняшний разговор с россиянами о наших перспективах подтверждает: Россия - страна, которой мы гордились и будем гордиться всегда!