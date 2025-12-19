Тимур Кадыров, директор Дома дружбы народов Татарстана:

- Владимир Владимирович Путин высоко и позитивно оценил работу по сохранению межконфессионального, межнационального мира и согласия, которая проводится в Татарстане. Сегодня, в непростое время, как никогда важно сохранять единство между народами. Наши бойцы, которые находятся на СВО, сидя в окопах, никогда не делят друг друга по национальности. Они вместе защищают свою Родину.

В Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. И в нашей республике проводится очень большая работа по сохранению языков, традиций каждого народа. Поэтому Казань не случайно выбрана столицей исламского мира в 2026 году.