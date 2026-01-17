«Ак Барс» вновь победил в Хабаровске со счетом 3:0

17 января 2026  13:36
Эдгар Витковский
«Ак Барс» продолжил дальневосточный выезд второй победой над «Амуром» – 3:0. Открыть счёт казанцам удалось в концовке второго периода после ошибки защитника хабаровчан. В заключительной трети матча успех гостей развили Семён Терехов и Александр Барабанов. Максим Арефьев, отразивший 24 броска, оформил свой первый «сухарь» в КХЛ.

С 64 очками «Ак Барс» остался на втором месте «Востока» и продолжит выездную серию спаренными играми во Владивостоке с «Адмиралом».

Напомним, 15 января «Ак Барс» обыграл «Амур» со счетом 5:3.

