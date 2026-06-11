«Ак Барс» выступит на обновленном Кубке мэра Москвы в августе

news_top_970_100
Спорт
11 июня 2026  00:41

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» вошёл в число участников престижного предсезонного турнира — Кубка мэра Москвы, который в этом году пройдёт в расширенном формате. Впервые в истории соревнований за трофей поборются восемь команд Континентальной хоккейной лиги.

Согласно опубликованной информации, «барсы» попали в группу А, где их соперниками станут столичные ЦСКА и «Спартак», а также минское «Динамо». В другой группе (Б) сыграют московское «Динамо», «Торпедо» из Нижнего Новгорода, «Автомобилист» из Екатеринбурга и китайский клуб «Шанхай Дрэгонс».

Товарищеские матчи состоятся с 27 по 30 августа на льду дворца спорта «Мегаспорт» в российской столице. Сначала команды проведут по три встречи на групповом этапе, а в заключительный день турнира, 30 августа, состоятся стыковые поединки за итоговые места. Кубок мэра Москвы пройдёт уже в 19-й раз и станет важным этапом подготовки казанцев к новому сезону КХЛ.

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» выступит на обновленном Кубке мэра Москвы в августе
В РФ разблокировали игровую платформу Roblox
На метро в Казани добавят еще 0,5 млрд рублей
УНИКС завоевал серебро Единой лиги ВТБ, уступив ЦСКА в финальной серии
На скрининг туберкулеза в Татарстане дополнительно выделили 10,5 млн рублей
В РТ составили антирейтинг компаний-нарушителей ПДД: лидер — 434 штрафа
Архивариусов предприятий АПК и промышленности РТ ждет обучение в 2026 году
Лавров назвал Казань центром притяжения и одним из лиц России