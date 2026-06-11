«Ак Барс» выступит на обновленном Кубке мэра Москвы в августе

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» вошёл в число участников престижного предсезонного турнира — Кубка мэра Москвы, который в этом году пройдёт в расширенном формате. Впервые в истории соревнований за трофей поборются восемь команд Континентальной хоккейной лиги.

Согласно опубликованной информации, «барсы» попали в группу А, где их соперниками станут столичные ЦСКА и «Спартак», а также минское «Динамо». В другой группе (Б) сыграют московское «Динамо», «Торпедо» из Нижнего Новгорода, «Автомобилист» из Екатеринбурга и китайский клуб «Шанхай Дрэгонс».

Товарищеские матчи состоятся с 27 по 30 августа на льду дворца спорта «Мегаспорт» в российской столице. Сначала команды проведут по три встречи на групповом этапе, а в заключительный день турнира, 30 августа, состоятся стыковые поединки за итоговые места. Кубок мэра Москвы пройдёт уже в 19-й раз и станет важным этапом подготовки казанцев к новому сезону КХЛ.