Акция «Дни здоровья» стартует в Казани с 26 сентября

С 26 по 28 сентября на втором этаже торгово-развлекательного комплекса по адресу Проспект Победы, 141 пройдет акция «Дни здоровья». Об этом сообщает пресс-служба минздрава РТ.

График работы выездной диспансеризации следующий: 26 сентября с 14.00 до 18.00, 27-28 сентября с 10.00 до 18.00. Что включает в себя диспансеризация? Это консультация терапевта, общий анализ крови, исследование уровня глюкозы и холестерина, анализ уровня ПСА (онкомаркера) – для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 года, а также электрокардиограмма (ЭКГ), флюорография. Кроме того, можно будет сдать анализ кала на скрытую кровь для родившихся в 1985, 1983, 1981,1979, 1977, 1975,1973, 1971, 1969, 1967, 1965, 1963, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950 годах.

Дополнительные обследования для женщин включают в себя гинекологический осмотр, маммографию (для пациенток в возрасте от 40 до 74 лет каждые 2 года), забор мазка на онкоцитологию (в возрасте от 18 до 63 лет каждые три года)

При себе обязательно иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Также будет проводиться вакцинация от гриппа.