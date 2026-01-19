Александр Большунов выиграл скиатлон на казанском этапе Кубка России

19 января 2026  00:11
Эдгар Витковский

Представитель сборной Татарстана Александр Большунов выиграл скиатлон на казанском этапе Кубка России. Лыжник преодолел дистанцию за 46 минут 51,7 секунды. Вторым финишировал Илья Семиков из Республики Коми, проиграв 17,1 секунды. Третьим дистанцию преодолел Иван Якимушкин из Тюменской области (+17,2 секунды).

Для Большунова эта награда стала второй на шестом этапе. В первый соревновательный день он выиграл гонку индивидуальным стилем на 15 км. Седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Сыктывкаре с 24 по 25 января.

