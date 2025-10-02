Александр Тыгин разъяснил порядок действий при отсутствии отопления в жилых домах

В ходе прямого эфира, организованного Правительством Республики Татарстан при поддержке Центра управления регионом, начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин подробно разъяснил алгоритм действий для жителей при проблемах с отоплением.

«Первоочередной шаг – обращение в управляющую компанию или товарищество собственников жилья с обязательной регистрацией заявки и получением номера обращения», – подчеркнул Тыгин. Он отметил, что такая фиксация необходима для дальнейшего контроля решения проблемы.

В случае отсутствия оперативной реакции со стороны УК, жильцам рекомендовано обращаться в органы местного самоуправления, курирующие вопросы теплоснабжения, либо в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. «Отопительный сезон в республике официально объявлен, поэтому каждый жилой объект должен быть обеспечен теплоснабжением», – заявил руководитель ведомства.

Тыгин также пояснил, что неравномерный прогрев помещений часто свидетельствует о проблемах в работе отдельных стояков системы отопления, что требует профессионального вмешательства специалистов управляющих компаний.