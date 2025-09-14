Алина Загитова посетила стройку Центра фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова совершила рабочий визит в Казань для оценки хода строительства Центра фигурного катания, который станет базой для ее именной школы. В инспекции объекта принял участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Фото: соцсети Минспорта РТ

В ходе осмотра строительной площадки, расположенной между улицами Портовая и Девятаева, Загитова ознакомилась с текущим состоянием работ: завершено возведение первого этажа административного корпуса и фундамента ледовой арены, ведутся активные работы по сооружению второго этажа. Спортсменка также участвовала в выборе материалов для фасадных элементов будущего комплекса.

«Мы создаем масштабный многофункциональный объект, который станет центром притяжения для фигуристов со всей страны. Особую благодарность хочу выразить руководству Татарстана за поддержку этого значимого проекта», – отметила Загитова.

Министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что открытие центра запланировано на лето 2026 года и приурочено ко Дню Республики. Площадь комплекса составит 6 тысяч квадратных метров, где разместятся ледовая арена с трибунами на 250 мест, восемь раздевалок, два хореографических зала, разминочный зал и три зала общей физической подготовки.

Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана и станет важным элементом спортивной инфраструктуры региона.