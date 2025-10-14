Аналитики: рынок вторичного жилья Казани демонстрирует рост скидок

Согласно исследованию сервиса Яндекс Недвижимость, в третьем квартале 2025 года рынок вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках сохраняет признаки стагнации. Средний срок продажи квартир незначительно увеличился до 109 дней, сохранившись на уровне начала года.

В Казани ситуация развивается более выраженно: срок экспозиции жилья вырос на 13%, достигнув 110 дней. При этом доля объявлений со снижением цены увеличилась на 5,6 процентных пункта, в то время как количество лотов с повышением стоимости сократилось на 1,2 п.п. Средний размер скидки в казанских объявлениях составил 4,9%.

Среди городов-миллионников наименьшие сроки продажи зафиксированы в Перми (83 дня), Челябинске (94 дня) и Омске (96 дней). Наибольшие скидки предлагают в Краснодаре (6,4%), Челябинске (5,5%) и Нижнем Новгороде (5,4%).

Как отмечает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров, несмотря на некоторое снижение ипотечных ставок, участники рынка сохраняют осторожность. «Продавцы по-прежнему готовы к дисконтам, а покупатели занимают выжидательную позицию», – констатирует эксперт.