Англицизмам - нет, бездефицитному бюджету - да

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин представил бюджет Татарстана на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов Фото: gossov.tatarstan.ru

Одним из важнейших нормативных актов, принятых 23 ноября на 49-м заседании Госсовета РТ, стал законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов. Напомним, его проект поступил в татарстанский парламент еще 9 октября. Дальше были многочисленные обсуждения и корректировки. И только 2 ноября основной финансовый документ Татарстана был принят в первом чтении. Чтобы оценить масштаб проделанной депутатами и чиновниками работы, стоит отметить, что ко второму чтению к этому законопроекту поступило около 200 поправок. Из них от правительства республики - 81, от депутатов - 19. В итоговый документ внесли только 183 поправки. Причем почти все из них, а именно 181, - от Кабмина РТ.

Докладчик по этому вопросу - председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, сообщил, что «изменения параметров бюджета коснулись 49 направлений. В основном дополнительные финансовые средства направлены на здравоохранение - 4,3 млрд рублей, сельское хозяйство - 2,9 млрд, дороги - 2,4 млрд, образование - 1,8 млрд, экологию - 1,7 млрд рублей».

В результате объем федеральных средств увеличится в следующем году на 15,7 млрд рублей и составит 67,4 млрд рублей. В 2025 году ожидается рост на 16,4 млрд рублей, общий объем составит 55,1 млрд рублей. В 2026-м запланировано увеличение на 15 млрд рублей при общем объеме 62,6 млрд рублей.

А общие параметры бюджета республики на 2024 год таковы: доходы и расходы должны составить по 399,6 млрд рублей. То есть предполагается, что он будет бездефицитным.

А вот бюджет текущего года депутаты скорректировали. В частности, республика возьмет заем на 4,7 млрд рублей, который нужно будет вернуть в течение 20 лет. Эти деньги потребовались на постройку дороги М-7 в Зеленодольском районе до границ Казани.

Другой важный принятый Госсоветом закон - о патриотическом воспитании. За него проголосовали очень быстро, поводов для споров там не возникло, но было одно уточнение. Представлявший законопроект председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов отметил, что такие понятия, как «патриотизм», «Отчизна», раскрываются в Конституции страны и некоторых федеральных законах, поэтому в республиканском законе давать их определения не имеет смысла.

Выступавший перед парламентом республики управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин озвучил средний размер страховой пенсии в республике. Он составляет на данный момент чуть более 20,6 тыс. рублей. По его словам, с 1 января этого года страховые пенсии проиндексировали на 4,8% (в следующем месяце на 11,9% повысили ежемесячные выплаты), а с 1 апреля - еще на 3,3%.

Обсуждение вызвал проект федерального закона о борьбе с англицизмами, внесенный в октябре этого года в Государственную Думу ФС РФ. Законопроект об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации, в частности, предлагает ограничить использование иностранных заимствований в публичном пространстве, при продаже товаров, в рекламе и градостроительстве. До 1 декабря в российском парламенте ждут замечания и предложения от регионов. Выступивший по этому вопросу Айрат Зарипов в целом законопроект поддержал. Но при этом выразил беспокойство, что в таком виде он может ограничить развитие родных языков народов России. «Ряд предлагаемых изменений ограничивает использование не только иностранных слов, но и государственных языков республик», - заметил он.

В конце заседания татарстанские депутаты приняли поправки в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения. Они напрямую касаются компенсации за проезд к месту лечения. Теперь ее будут получать все больные хронической почечной недостаточностью или онкологией, а не только имеющие доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Татарстане.