Татарстан выполнил годовой план по вводу жилья на 81%

Республика Татарстан демонстрирует высокие темпы жилищного строительства — по состоянию на август 2025 года введено 2,6 млн кв. метров жилья, что составляет 81% от годового плана. Эти данные были озвучены министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики Маратом Айзатуллиным на совещании под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Наибольшая доля введенного жилья пришлась на индивидуальное жилищное строительство — 1,94 млн кв. метров. В коммерческом сегменте сдано 72 многоквартирных дома общей площадью 578 тыс. кв. метров (34% от плана). Программа социальной ипотеки выполнена на 73%, с вводом 15 домов площадью 118 тыс. кв. метров.

Параллельно реализуются целевые программы поддержки: 49 молодых семей воспользовались субсидиями, многодетные семьи приобрели 881 кв. метр жилья, полностью выполнены обязательства перед вынужденными переселенцами и ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

Министр также отметил необходимость усиления контроля за безопасностью на стройплощадках — с начала года зафиксировано 6 несчастных случаев со смертельным исходом. Госстройнадзор и саморегулируемые организации провели более 2,8 тыс. проверок, выявив многочисленные нарушения.

В рамках социальных программ продолжается строительство инфраструктуры для новых микрорайонов, включая дороги и системы водоснабжения, где текущий уровень выполнения работ составляет 12%.