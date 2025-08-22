В РТ будут помогать маломобильным избирателям на выборах

В рамках подготовки к единому дню голосования 14 сентября Татарстан стал одним из 20 пилотных регионов России, где будет реализован проект «Волонтеры на избирательном участке». Инициатива ЦИК России направлена на обеспечение доступности выборов для маломобильных граждан, включая людей с инвалидностью, пожилых людей и ветеранов.

Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев подчеркнул, что проект призван создать максимально комфортные условия для реализации избирательных прав: «Мы должны обеспечить равный доступ к голосованию для всех категорий граждан. Помощь волонтеров станет важным элементом инклюзивной избирательной системы».

Для получения помощи необходимо до 23:59 10 сентября 2025 года подать заявку через личный кабинет на портале «Госуслуги», выбрав баннер «Выборы» и соответствующую вкладку. Добровольцы будут проходить специальную подготовку, включая основы взаимодействия с маломобильными гражданами и правила поведения на избирательных участках.

Напомним, вчера в республике стартовала печать избирательных бюллетеней.