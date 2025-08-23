Матч «Рубин» – «Спартак» стал четвёртым по посещаемости в истории клуба

Спорт
23 августа 2025  22:44
Автор:
Игорь Вагнер

За матчем шестого тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (0:2) с трибун «Ак Барс Арены» наблюдали 34125 зрителей. Это четвёртая по посещаемости встреча в истории казанского клуба. Рекордной остаётся аудитория на матче группового этапа Лиги Европы сезона 2015/16 – тогда на встречу с «Ливерпулем» пришли 41585 зрителей. В РПЛ два самых посещаемых матча выпали на сезон 2014/15. Матч-открытие «Ак Барс Арены» с «Локомотивом» посетили 36850 человек, а за следующей игрой против ЦСКА наблюдали 34622 болельщика.

