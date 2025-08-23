90% готовности: Татарстан близок к завершению реновации молодёжных клубов

В Республике Татарстан завершается капитальный ремонт подростковых клубов в рамках специальной программы, стартовавшей в 2019 году. На сегодняшний день работы выполнены на 90%, а общий объем инвестиций в обновление 53 объектов составил 600 миллионов рублей.

Как отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, программа реализуется при личной поддержке Раиса республики и направлена на создание современных условий для развития и досуга подрастающего поколения. «Подростковые клубы остаются важнейшими центрами притяжения молодежи, где каждый может найти занятие по интересам под руководством профессиональных наставников», — подчеркнул министр.

В 2025 году реконструкция проходит в четырех муниципалитетах: Казани, Азнакаеве, Набережных Челнах и Елабуге. На эти цели выделено 100 миллионов рублей. Уже завершен ремонт в азнакаевском клубе «Юность», где созданы современные пространства для творчества и патриотического воспитания. В Набережных Челнах обновленный клуб на проспекте Раиса Беляева получил яркий современный дизайн.

Особое внимание уделяется специализации учреждений: казанский клуб будет работать в спортивном направлении, а елабужский «Спартак», известный подготовкой чемпионов по тяжелой атлетике, завершает монтаж инженерных систем.

В 2026 году программа продолжит реализацию с плановым ремонтом еще четырех клубов в разных районах республики. Все учреждения сохраняют бесплатный формат посещения, обеспечивая доступность дополнительного образования для молодежи из всех социальных слоев.