Антициклон принесет в Татарстан первые осенние заморозки

news_top_970_100
Республика
12 сентября 2025  08:41

В ближайшие дни на территории Татарстана ожидается установление аномально холодной для сентября погоды. Согласно данным республиканского Гидрометцентра, температурный режим опустится до сезонного минимума из-за влияния обширного антициклона, охватившего европейскую часть России.

В ночные часы 12-13 сентября столбики термометров опустятся до 0...+2°C, местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы. Дневные температуры сохранятся в пределах +14...+20°C. Характерной особенностью погодных условий станут холодные северные и северо-восточные ветра, препятствующие прогреву воздуха.

Начало следующей недели сохранит тенденцию к прохладной, но сухой погоде. Ночные температуры составят +3...+8°C, дневные — +17...+20°C. Осадков в течение всего прогнозируемого периода не ожидается.

Метеорологи связывают раннее похолодание с устойчивым атмосферным фронтом, приносящим арктические воздушные массы. Сельскохозяйственным предприятиям и владельцам приусадебных участков рекомендуется принять меры по защите теплолюбивых культур от возможных заморозков.

news_right_column_240_400
Новости
Антициклон принесет в Татарстан первые осенние заморозки
«Рубин» подписал французского нападающего Сиве
Председатель СК РФ взял на контроль расследование по аварийному дому в Казани
«Вкусные» воспоминания спортивного журналиста
Единый контакт-центр для бизнеса в РТ обработал 3500 обращений за 7 месяцев
Выборы и праздник: что ждет жителей Татарстана в это воскресенье
Выборы и праздник: что ждет жителей Татарстана в это воскресенье
В Казани учреждена дополнительная поддержка для семей с детьми-инвалидами
РТ заняла второе место в России по использованию сервиса «Мобильный избиратель»