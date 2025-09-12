Антициклон принесет в Татарстан первые осенние заморозки

В ближайшие дни на территории Татарстана ожидается установление аномально холодной для сентября погоды. Согласно данным республиканского Гидрометцентра, температурный режим опустится до сезонного минимума из-за влияния обширного антициклона, охватившего европейскую часть России.

В ночные часы 12-13 сентября столбики термометров опустятся до 0...+2°C, местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы. Дневные температуры сохранятся в пределах +14...+20°C. Характерной особенностью погодных условий станут холодные северные и северо-восточные ветра, препятствующие прогреву воздуха.

Начало следующей недели сохранит тенденцию к прохладной, но сухой погоде. Ночные температуры составят +3...+8°C, дневные — +17...+20°C. Осадков в течение всего прогнозируемого периода не ожидается.

Метеорологи связывают раннее похолодание с устойчивым атмосферным фронтом, приносящим арктические воздушные массы. Сельскохозяйственным предприятиям и владельцам приусадебных участков рекомендуется принять меры по защите теплолюбивых культур от возможных заморозков.