Австралия расширила список санкций против России, включив в него особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга», ее генерального директора Тимура Шагивалеева, две компании-резидента ОЭЗ — ООО «Дрейк» и ООО «Альбатрос», а также Казанский пороховой завод. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии, пишет РБК.

Детали санкций

- Ограничения: Запрет на поставку коммерческих беспилотников и комплектующих, а также предоставление связанных с ними услуг.

- Цель санкций: По данным австралийских властей, санкции направлены против лиц и организаций, участвующих в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей».

- Общий список: В него вошли 70 физических и 79 юридических лиц, включая представителей оборонного, транспортного и финансового секторов России.

ОЭЗ «Алабуга» и Казанский пороховой завод

- ОЭЗ «Алабуга»: Крупнейшая особая экономическая зона в России, расположенная в Татарстане. Ранее против нее уже вводили санкции Евросоюз, Япония, США, Великобритания и другие страны.

- Казанский пороховой завод: Один из ключевых производителей боеприпасов в России.

Санкции Австралии стали частью международного давления на Россию. ОЭЗ «Алабуга» и Казанский пороховой завод уже сталкивались с ограничениями со стороны других стран, что свидетельствует о их стратегической важности для российской экономики и оборонной промышленности.