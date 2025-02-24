Австралия ввела санкции против ОЭЗ «Алабуга» и Казанского порохового завода

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Россия/Мир
24 февраля 2025  12:30

Австралия расширила список санкций против России, включив в него особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга», ее генерального директора Тимура Шагивалеева, две компании-резидента ОЭЗ — ООО «Дрейк» и ООО «Альбатрос», а также Казанский пороховой завод. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии, пишет РБК.  

Детали санкций

- Ограничения: Запрет на поставку коммерческих беспилотников и комплектующих, а также предоставление связанных с ними услуг.  
- Цель санкций: По данным австралийских властей, санкции направлены против лиц и организаций, участвующих в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей».  
- Общий список: В него вошли 70 физических и 79 юридических лиц, включая представителей оборонного, транспортного и финансового секторов России.  

ОЭЗ «Алабуга» и Казанский пороховой завод  

- ОЭЗ «Алабуга»: Крупнейшая особая экономическая зона в России, расположенная в Татарстане. Ранее против нее уже вводили санкции Евросоюз, Япония, США, Великобритания и другие страны.  
- Казанский пороховой завод: Один из ключевых производителей боеприпасов в России.  

Санкции Австралии стали частью международного давления на Россию. ОЭЗ «Алабуга» и Казанский пороховой завод уже сталкивались с ограничениями со стороны других стран, что свидетельствует о их стратегической важности для российской экономики и оборонной промышленности.  

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Австралия ввела санкции против ОЭЗ «Алабуга» и Казанского порохового завода
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