В Татарстане усиливают борьбу борщевиком

С марта 2026 года в России вводятся единые штрафы за неуничтожение борщевика Сосновского на приусадебных и муниципальных участках. Новые нормы, одобренные Госдумой, коснутся всех собственников земли: физическим лицам грозит штраф до 50 000 рублей , юридическим — до 700 000 рублей, сообщает телеканал «ТНВ».

В Татарстане за последние пять лет площадь зарастания токсичным растением увеличилась на тысячу гектаров — это треть от общего охвата. Наиболее поражены Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский, Лаишевский районы и Казань. Только в Высокогорском насчитывается свыше 700 гектаров борщевика.

Растение, достигающее четырёх метров в высоту, опасно: его сок при попадании на кожу вызывает сильные ожоги и аллергические реакции. В июле оно цветёт и может дать до 20 тысяч семян с одного экземпляра, стремительно распространяясь с полей на частные территории.

С 2025 года борьба с сорняком стала обязательной для всех землевладельцев. В республике на эти цели выделено 25 миллионов рублей. Обработку проводят как химическими, так и механическими методами — полное уничтожение требует нескольких сезонов.

Власти призывают жителей не удалять борщевик самостоятельно, особенно вблизи жилых зон, и не приближаться к зарослям. Обработку на муниципальных землях планируют проводить в два этапа, включая повторную обработку осенью.

Минсельхоз РТ подчеркивает: ответственность теперь лежит на собственниках. Даже участок в 1,5 метра за забором — их зона контроля. Необходимо системно истреблять растение, чтобы остановить его экспансию.