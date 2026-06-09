Баста собрал 40 тысяч человек и установил рекорд в Казани

В прошлую субботу «Ак Барс Арена» превратилась не просто в концертную площадку, а в настоящую столицу Вселенной Василия Вакуленко. Той самой, где «видно солнце», где мама — главный человек, а братство — не пустой звук.

Цифры, которые выдают организаторы, заставляют протереть глаза: 40 157 человек. Это не просто «много народу». Это абсолютный рекорд Татарстана за всю историю концертов. Слово «солд-аут», подзабытое в эпоху онлайн-трансляций, в тот день звучало как приговор: билетов не достать даже у спекулянтов.

Казань к такому наплыву готовилась, но реальность всё равно оказалась жестче. Город встал в пробки еще за пару часов до начала. Очереди у метро напоминали московский час пик.

К турникетам выстроилась двухкилометровая змея из желающих попасть внутрь. Охрана и полицейские, видавшие виды, только разводили руками: на их памяти такого ажиотажа не было. Один из бойцов ОМОНа, как потом написали в соцсетях, «визжал от удовольствия» — правда, уже после смены, когда сам оказался в зале.

Игра стоила свеч. Как только Василий вышел на сцену, стадион взорвался. Многотысячная толпа перестала быть просто толпой — она стала единым организмом. Знаете это чувство, когда 40 тысяч глоток орут один и тот же текст? Это не концерт, это стихийное явление природы.

Баста, как заправский футбольный комментатор, решил устроить аншлаг не только голосом, но и телом. На легендарном треке «Hands Up» зрители устроили ту самую «волну», от которой обычно мурашки по коже во время голов на «Казань Арене». Только вместо футбольного мяча — энергия любви.

Не обошлось без фирменной лирики. «Мама» заставила плакать суровых парней в худи. «Вселенная» — обниматься незнакомых людей. А когда заиграл трек «Всем нашим братьям», казалось, что крыша стадиона просто не выдержит этого напора единства.

Сам Баста, узнав о числе зрителей, на секунду даже потерял дар речи. «Я амбассадор Казани», — скажет он позже на пресс-подходе. И в этом нет ни капли пафоса. Город ответил ему любовью в квадрате.