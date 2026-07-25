Глава РТ: вопрос с горючим для уборочной кампании решен

Раис республики провел совещание в Доме правительства, посвященное ходу уборочной кампании. Глава региона заявил, что вопрос с топливом для сельхозтехники решен, и призвал правильно организовать работу имеющегося парка комбайнов и зерносушилок. Всего в хозяйствах насчитывается 411 сушильных агрегатов, 119 из которых работают на дизеле.

В этом году зерновые занимают 1,1 млн га, из которых более половины — масличные культуры. К обмолоту уже приступили в 35 районах. Особый акцент сделан на озимом рапсе: его уборочная площадь удвоилась по сравнению с прошлым годом и достигла 32 тыс. га, а план сева превышает 60 тыс. га. Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров назвал культуру перспективной — урожайность рапса в полтора-два раза выше яровых.

Минниханов также поручил держать на контроле условия труда аграриев: оплату, горячее питание и пожарную безопасность. Кроме того, глава республики напомнил о необходимости создать полуторагодовой запас кормов для животных — погодные условия этому благоприятствуют.

Ранее Минсельхоз РФ организовал горячую линию для аграриев по вопросам топливообеспечения. В этом году «Татнефть» и ТАИФ выделили хозяйствам по 140 тыс. т льготного горючего. Несмотря на дождливый июнь, в ведомстве рассчитывают на хороший урожай при благоприятной погоде во время уборки.