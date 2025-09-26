Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме в Казани после жалоб жителей

26 сентября 2025  16:13

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с аварийным жильем в Казани. Поводом стало обращение жителей многоквартирного дома, оставленное в комментариях к официальной странице приемной председателя СКР во «ВКонтакте».

По информации жильцов, дом 1960 года постройки был признан аварийным еще шесть лет назад, однако люди продолжают проживать в опасных условиях. В обращении указывается на многочисленные трещины в стенах, отсутствие горячего водоснабжения, канализации и вентиляционной системы. Несмотря на неоднократные обращения в различные инстанции, проблема до сих пор не решена.

Следственное управление СКР по Республике Татарстан уже возбудило уголовное дело о нарушении прав жильцов. Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Валерию Липскому представить подробный доклад о ходе расследования. Контроль за дальнейшим производством по делу осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.

