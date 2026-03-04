Биржевые торги в РТ преодолели планку в 10 миллиардов рублей

По итогам 2025 года объём сделок на площадке АО «БИРЖА ЦТС» в республике превысил 10 млрд рублей. Регион выступает пилотным в развитии биржевой торговли в России, сообщили в пресс-службе площадки.

Ключевым результатом года стало сотрудничество с группой СИБУР: холдинг провёл 34 сделки по реализации полипропилена и полиэтилена на сумму более 90 млн рублей. Успешный старт закрепили дорожной картой, определяющей дальнейшее развитие продаж. На 2026 год намечены планы и с другими флагманами — «Татнефтью» и «ТАИФ-НК».

Генеральный директор биржи Никита Захаров отметил, что компания переходит от разовых сделок к системному партнёрству. Дорожные карты и договорённости с лидерами рынка — это конкретный план по расширению объёмов и ассортимента. По словам руководителя казанского филиала Дмитрия Золотова, для биржи важно, чтобы крупные компании видели в ней инструмент долгосрочного планирования сбыта, а не просто торговую площадку. Это обеспечивает прозрачное ценообразование и честную конкуренцию.

На сегодня на бирже зарегистрированы 175 подрядчиков и 308 поставщиков. В структуре торгов лидируют стройматериалы (свыше 9,5 млрд рублей), за ними следуют металлы (более 500 млн) и лесоматериалы (свыше 100 млн). По ряду позиций цены снизились на 20–50% от начальных.

Напомним, пилотный проект стартовал в 2025 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Перед республикой стоит задача нарастить объём промпродукции с 6 до 10 трлн рублей, и биржевые механизмы должны внести свой вклад.