Короны с 1600 драгоценными камнями и звездное жюри: что ждет участниц Miss BRICS в Казани

В Казанском Кремле прошла пресс-конференция, посвящённая конкурсу MISS MRS LITTLE MISS BRICS 2026. Организаторы раскрыли детали культурной и образовательной программы, а также представили эксклюзивные награды для победительниц.

Ювелирный дом Chamovskikh создал для титулованных участниц три короны, вдохновлённые образом богини Аугусты и изделиями династии Романовых. Главная корона украшена 1637 драгоценными камнями и самоцветами общей массой 194 карата. Как отметил вице-президент дома Юрий Толмачев, украшение символизирует единство и многогранность женщин стран БРИКС.

В состав жюри вошли стилист Влад Лисовец, певец Марк Тишман и представители национальных дирекций. Лисовец признался, что будет оценивать не столько внешность, сколько внутренний свет участниц. Тишман добавил, что выбрать фавориток непросто — одна из девушек поразила его настолько, что он принял её за творение искусственного интеллекта.

Участниц ждёт насыщенная программа: экскурсия по Кремлю, мастер-классы по вокалу, визажу и этикету, а также приготовление чак-чака. Особое место займёт благотворительный день — 6 марта девушки посетят Детскую республиканскую больницу, а вечером на аукционе вместе с артистами будут собирать средства для фонда.

Финал конкурса завершится гала-концертом с участием Димы Билана, Клавы Коки, JONY и других звёзд. Среди гостей заявлены Ксения Собчак, Ольга Бузова, Нюша, Ханна и Елена Крыгина. Ведущими вечера станут Яна Чурикова и Ксения Бородина.

Представители национальных конкурсов из ЮАР, Узбекистана и Казахстана высоко оценили организацию и татарское гостеприимство. Гостья из ЮАР призвала не судить о России по соцсетям: «В реальности всё намного красивее». А коллега из Узбекистана предложила внести конкурс в Книгу рекордов Гиннесса.