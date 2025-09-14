Для военнослужащих из Татарстана, участвующих в специальной военной операции, организовали возможность проголосовать на выборах Раиса республики. Для них прямо в зоне проведения СВО открыли пять специальных избирательных участков.

Как сообщили на пресс-конференции, два участка работали в Луганской народной республике, еще два — в Донецкой народной республике и один — в Херсонской области. Бойцы уже смогли проголосовать досрочно.

Замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ Александр Малькевич, который недавно вернулся из поездки по новым регионам, подчеркнул, как важна поддержка Татарстана для местных жителей.

«Я видел, какую колоссальную работу проделала республика. Мы посетили восстановленные музыкальную школу и детский сад. Героями являются не только бойцы, но и строители — все, кто оказывает помощь», — сказал Малькевич.

Он также отметил, что голосование на выборах — это важная связь между бойцами на передовой и их малой родиной.

Военный корреспондент из Татарстана Зуфар Давлетшин добавил, что республика известна своей масштабной поддержкой военных.

«Ребята отмечают, что подразделения из других регионов по-хорошему завидуют. Гуманитарные колонны от правительства, частных лиц и общественных организаций идут бесконечным потоком», — рассказал Давлетшин.

Он привел в пример восстановленные школы и детские сады в освобожденных территориях, где даже появились надписи на татарском языке — как символ того, что Татарстан помог вернуть к жизни эти объекты.

Таким образом, бойцы из Татарстана, выполняющие задачи в зоне СВО, смогли реализовать свое избирательное право и принять участие в главных выборах для своей республики.