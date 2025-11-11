Более 10 тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Казани с помощью мобильных камер

В Казани начали работать мобильные комплексы, которые фиксируют парковку в неположенных местах. Специальные автомобили с камерами теперь выявляют нарушения правил остановки под знаком «Остановка запрещена».

Система пока работает в тестовом режиме на трех маршрутах, которые включают 119 участков города. Уже собрано и направлено в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции более 10 тысяч материалов о нарушителях.

Камеры, установленные на патрульных автомобилях, фотографируют неправильно припаркованные машины. Все материалы автоматически передаются в ГИБДД, где инспекторы проверяют информацию и выносят постановления о штрафах. За парковку под знаком «Остановка запрещена» предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Новая система автоматического контроля призвана повысить безопасность дорожного движения и улучшить пропускную способность улиц. Особенно это актуально для районов с узкими проездами, где хаотичная парковка создает серьезные помехи для движения транспорта. В скором времени систему планируют расширить на новые маршруты города.