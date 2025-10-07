Более 150 тысяч татарстанцев получили обновленные дворы по программе «Наш двор» в 2025 году

В Татарстане подвели итоги шестого сезона масштабной программы Раиса республики «Наш двор». В 2025 году в 16 районах были благоустроены 677 дворовых территорий, благодаря чему более 150 тысяч жителей получили современное и комфортное пространство для жизни прямо у своего дома.

Программа, запущенная по инициативе Рустама Минниханова в 2020 году, показала впечатляющие результаты. За шесть лет в республике преобразились 5 851 двор, а благоустройство почувствовали на себе 1,65 миллиона человек.

В 2025 году на эти цели было направлено 10 миллиардов рублей. В Агрызском, Мамадышском и Нурлатском районах программа завершена полностью. Всего же «Наш двор» полностью реализован уже в 32 муниципальных образованиях.

Среди самых заметных объектов этого года — 11-й микрорайон в Казани, где живут более 8 тысяч человек. На огромной территории в 103,5 тысячи кв. метров появились 12 детских и 11 спортивных площадок, зоны для тихого отдыха с беседками и шахматными столами, а также 4 километра новых пешеходных дорожек.

В Набережных Челнах благоустроили двор одного из самых длинных жилых домов в России — его протяженность составляет 1102 метра. Для жителей 62 подъездов обустроили 212 парковочных мест, большая часть которых появилась впервые.

В Казани во дворе на улице Ф. Амирхана реализовали пилотный проект — первую специализированную площадку для выгула собак, созданную совместно с республиканским проектом «Дог-френдли Татарстан».

Важным продолжением программы «Наш двор» в 2025 году стал народный фестиваль «Күрше» (с тат. «сосед»). Его цель — наполнить обновленные дворы жизнью и событиями. Жители сами создавали атмосферу праздника: за лето победители фестиваля провели 291 событие — от концертов и спортивных игр до мастер-классов.

Кроме того, в пяти районах республики прошли акции по озеленению, и во дворах появилось более 1500 новых деревьев и кустарников.