Более 170 автобусов для обновления парка ОТ планируют приобрести в Татарстане в этом году

В текущем году республика планирует приобрести дополнительно 171 автобус, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Госсовета. В прошлом году для муниципалитетов уже закупили 151 автобус на сумму 3 млрд рублей. Глава правительства призвал обеспечить их эффективную работу на местных маршрутах.

Параллельно ведется создание единого республиканского транспортного ситуационного центра, куда интегрируют системы мониторинга и диспетчеризации всех видов общественного транспорта. Песошин также напомнил, что в августе прошлого года в аэропорту Казани началось строительство третьего терминала для внутренних авиалиний.