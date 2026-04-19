Более 200 атлетов разыграли медали чемпионата России по корэш в Казани

19 апреля 2026  18:35

В столице Татарстана на арене Дворца единоборств «Ак Барс» завершился 55-й по счету национальный чемпионат по борьбе корэш. Участие в турнире приняли свыше 200 спортсменов, представляющих 41 регион Российской Федерации. Соревнования прошли в десяти весовых категориях.

Как заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, по итогам этих состязаний будет сформирована сборная страны. Он также подчеркнул, что турнир состоялся в преддверии чемпионата мира, который также примет Татарстан. На церемонии открытия отдельно чествовали титулованных борцов: рекордсмена по числу побед на российских первенствах Раиля Нургалиева (десять титулов) и восьмикратного чемпиона страны Ренаса Калимуллина.

Первый официальный чемпионат России по корэш прошел в 1959 году. За 67 лет соревнования принимали 14 городов. При этом Казань является безусловным лидером по этому показателю — здесь национальное первенство проводилось уже в 31-й раз. На втором месте находится Уфа с семью турнирами.

