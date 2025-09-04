Более 600 казанцев воспользовались мобильными пунктами вакцинации у метро за первый день

За первые сутки работы мобильных прививочных пунктов у станций казанского метрополитена вакцинацию от гриппа прошли 611 человек. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.

Медицинские пункты работают ежедневно с 7:30 до 19:00 (с техническим перерывом с 13:00 до 13:30) у шести станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Для получения прививки необходимо предъявить паспорт гражданина РФ.

Отдельное внимание уделяется гражданам старше 60 лет: для них доступна также вакцинация против пневмококковой инфекции. В первый день этой возможностью воспользовались 60 человек.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер: при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача, соблюдать гигиену рук и респираторный этикет, а также поддерживать иммунитет сбалансированным питанием.