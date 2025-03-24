«Болею за каждую шайбу»: Раис РТ раскрыл свои ритуалы поддержки «Ак Барса»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в эксклюзивном интервью поделился страстным отношением к хоккейному клубу «Ак Барс». Глава республики признался, что следит за каждым матчем команды от первой до последней минуты, даже если физически не присутствует на игре.

«Я знаю ход каждой игры «Ак Барса» от начала до конца и искренне переживаю за команду. Иногда даже специально переключаю телевизор, когда нужно поддержать удачу», – цитирует слова Минниханова его пресс-секретарь Лилия Галимова.

Особое внимание привлекло признание руководителя о своих суевериях: «Я не всегда посещаю матчи лично, потому что боюсь спугнуть удачу. Но это не значит, что в эти моменты я не болею за «Ак Барс».

По данным пресс-службы, Минниханов действительно редко пропускает важные матчи команды. В текущем сезоне он посетил 12 из 15 домашних игр регулярного чемпионата. Однако в плей-офф предпочитает смотреть трансляции из своего кабинета, считая это личным «талисманом» для команды.

«Если меня нет на трибунах, не думайте, что я за вас не болею. Каждая шайба – это мои эмоции», – подчеркнул Раис Татарстана, напомнив, что следит за статистикой команды в режиме реального времени через специальное мобильное приложение.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Рустам Минниханов провел встречу с игроками и тренерами «Ак Барса» перед началом серии плей-офф. В первом туре казанская команда сыграет против «Автомобилиста», первый матч пройдет 26 марта в Екатеринбурге.