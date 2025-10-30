Больше половины погибших на пожарах в РТ были в состоянии алкогольного опьянения

В Татарстане главной причиной гибели людей при пожарах часто становится алкоголь. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин.

С начала этого года на пожарах погибло 104 человека. Анализ этих трагедий показал, что больше половины из них — 58 человек — находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они просто не проснулись, когда начался пожар.

Спикер уточнил и другие печальные обстоятельства гибели людей. Так, 16 человек погибли во сне, пять человек скончались при попытках потушить огонь, спасти людей или свое имущество, девять человек не смогли спастись из-за паники, а семь человек, преимущественно пожилого возраста, физически не смогли выбраться из огня.

Эти данные показывают, что алкогольное опьянение — ключевой фактор, лишающий людей шанса на спасение при пожаре.