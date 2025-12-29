Бурый медведь Фома ушел в зимнюю спячку в Казанском зооботсаду

29 декабря 2025  16:27

В зооботсаду Казани начался период зимнего покоя у одного из его обитателей — 22-летнего бурого медведя по кличке Фома. Хищник официально впал в сезонную спячку и будет отдыхать до прихода весеннего тепла.

Подготовка к этому важному этапу началась ещё в августе. Специалисты перевели Фому на усиленное калорийное питание, включив в его рацион хлеб, каши и рыбу. Такой «нажировочный» период в природе позволяет медведям набрать до 40 килограммов жира.

Для комфортного сна зоологи заранее подготовили специальное укрытие — «переседник». Они застелили его соломой, из которой медведь самостоятельно сформировал себе удобную лежку. Засыпать в этом году Фома начал позже, чем в прошлом, что объясняется температурными колебаниями. Чтобы не потревожить сон животного, сотрудники ухаживают за ним максимально тихо, проводя осмотр и проверяя дыхание через специальное смотровое окно. В течение зимы они будут аккуратно обновлять подстилку в его берлоге.

