Бухгалтер из Казани предстанет перед судом за хищение 21 миллиона рублей

В Казани завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств. Прокуратура республики направила в Московский районный суд материалы в отношении 49-летней бывшей бухгалтера, обвиняемой в присвоении более 21 миллиона рублей.

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина, злоупотребив доверием работодателя, использовала свою электронно-цифровую подпись для незаконного перевода средств компании на личные счета. Чтобы скрыть преступление, она оформила хищение как официальные финансовые операции – беспроцентную ссуду и заем.

«Обвиняемая тщательно маскировала свои действия, пытаясь придать им видимость законных финансовых сделок», – отмечают в прокуратуре Татарстана.

В ближайшее время суду предстоит оценить все доказательства по делу и определить меру ответственности для обвиняемой. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.