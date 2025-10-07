Бюджетам муниципалитетов РТ предоставлена финансовая поддержка в объеме 69,6 млрд рублей

Республика
7 октября 2025  10:54

В соответствии с законодательством Республики Татарстан о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, местным бюджетам муниципальных образований выделены межбюджетные трансферты на общую сумму 69,6 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках реализации положений Закона Республики Татарстан от 28 ноября 2024 года №87-ЗРТ.

Структура распределения финансовой помощи включает несколько форм поддержки: дотации составили 1,6 млрд рублей, субсидии – 23,9 млрд рублей, субвенции – 39,2 млрд рублей, иные межбюджетные трансферты – 4,9 млрд рублей.

Предоставление межбюджетных трансфертов направлено на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и выполнение социально-экономических программ развития на территории муниципальных образований республики. Выделенные средства позволят муниципалитетам реализовать запланированные мероприятия в различных сферах, включая жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и благоустройство территорий.

