Чем Татарстан привлекает китайских инвесторов?

Открывая выставку, Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что «Россия и Китай на протяжении многих лет развивают стратегические двусторонние отношения, основанные на взаимопонимании и уважении. Сегодня благодаря личным усилиям руководителей двух государств наша дружба охватывает не только экономические, но и гуманитарные аспекты».

Деловая программа мероприятия состояла из более 60 сессий по самым разным темам: межгосударственный диалог, экономика, финансы, промышленность, образование, деловые объединения, культура, транспорт и туризм. Также участники имели возможность посетить и большую культурную программу форума: концерт мастеров искусств, турнир китайской древней игры вэйци, фестиваль китайского кино, выступление артистов Казанского цирка и много других событий.

Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо сообщил, что на форум съехались представители более 200 китайских компаний. «Мы ожидаем, что предприятия двух стран достигнут конкретных договоренностей по проектам в сферах торговли, инвестиций и других областях», - заявил он.

Уже на пленарном заседании форума, которое подводило итоги его работы, Рустам Минниханов отметил, в последние годы российско-китайские отношения, история которых длится более 400 лет, достигли беспрецедентного уровня доверия и взаимопонимания. Он подчеркнул, что сегодня успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. Глава республики напомнил, у Татарстана подписано восемь соглашений с китайскими провинциями. Также в этом году татарстанская делегация посетила Чунцин, где был подписан план мероприятий по реализации соглашения.

Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года превысил 3,3 млрд долларов. Раис обратил внимание на то, что доля китайских инвестиций в структуре иностранных инвестиций в Татарстане за прошлый год превысила 80%. Самый крупный китайский проект реализуется в Набережных Челнах. В прошлом году там запустили шестой завод по производству бытовой техники, а сейчас ведется работа по созданию своего промышленного технопарка.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал про нынешнее состояние российско-китайского экономического сотрудничества. «По итогам прошлого года был достигнут рекордный объем товарооборота - почти 245 млрд долларов. Россия заняла седьмое место в рейтинге государств - основных торговых партнеров Китая. При этом наш товарооборот отличается сбалансированностью - экспорт и импорт сопоставимы по своим объемам», - заявил федеральный министр. Среди приоритетных отраслевых направлений, по которым ведется сотрудничество, Алиханов выделил гражданское авиастроение, автомобилестроение, радиоэлектронную и химическую промышленность, металлургическую отрасль.

Председатель Народного политического консультативного совета провинции Хубэй Сунь Вэй сказал: «Мы рады видеть российскую продукцию на рынке Хубэя. Будем содействовать строительству Генерального консульства России в Ухани, чтобы было удобнее работать, торговать и осуществлять инвестиции».

По словам председателя комитета по автомобильной промышленности Союза китайских предпринимателей в России Ли Юнцзюня, одним из самых перспективных направлений сотрудничества является создание нового Евразийского энергетического транспортного коридора. Для реализации этого проекта предлагается создать трансграничную сеть зарядной инфраструктуры.

Впрочем, как узнал от участников выставки корреспондент «КВ», уже сейчас можно довезти груз из Гуанчжоу в Казань (через Киргизию и Казахстан) автотранспортом всего за 15 дней.

На полях форума председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов раскрыл, что по прогнозу на текущий год туристический поток из Китая в Татарстан должен превысить 50 тысяч человек. «Сейчас идет прирост к 2024 году на 15%. Конечно, этому очень сильно способствует прямой рейс Казань - Шанхай», - отметил он.