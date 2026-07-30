Число пострадавших на железной дороге в РТ снизилось на 35%

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Республика
30 июля 2026  09:28

За первое полугодие количество случаев травмирования на ж/д объектах в республике сократилось с 23 до 15. Смертельных происшествий стало вдвое меньше — 10 против 19 в прошлом году. Основные причины — удары током при залезании на вагоны, переход путей в неположенном месте и опасные трюки ради соцсетей.

На ГЖД отметили, что усилена профилактическая работа: разрабатывают плакаты и ролики для всех возрастов, проводят экскурсии на железную дорогу. Уполномоченный по правам ребёнка в РТ Светлана Захарова напомнила об ответственности родителей за поведение детей и призвала вести профилактику во всех учреждениях — школах, вузах, культуре и спорте.

Кроме того, Молодёжный совет при «Татмедиа» совместно с АТК и МВД запустил вертикальный сериал «Что мы делаем в сети» о том, как подростков вовлекают в противоправные схемы через «лёгкий заработок».

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