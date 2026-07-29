Фестиваль колокольного звона: что ждёт гостей Елабуги

Елабуга вновь становится центром притяжения для туристов и любителей народной культуры. О том, чем удивят гостей в этом году, рассказал заместитель директора по научной работе Елабужского государственного музея-заповедника Александр Дегтярёв на пресс-конференции, посвящённой летним туристическим событиям в Татарстане.

С 29 июля в Елабуге пройдёт Всероссийский фестиваль колокольного звона. Это событие посвящено сохранению нематериального культурного наследия и собирает лучших звонарей, мультиинструменталистов и фольклорные коллективы.

В рамках фестиваля состоятся три звонконцерта на площади у Спасского собора — самого большого храма в Татарстане. Ежегодно на них приходят около пяти тысяч слушателей. Колокольные перезвоны будут звучать на колокольне собора, на передвижной звоннице и на различных площадках старого города.

— Просто окунуться в атмосферу перезвонов, старинной Елабуги, Елабуги православной, можно приехав и закрыв глаза. Вы действительно почувствуете себя на двести лет моложе, — поделился Дегтярёв.

1 августа на Елабужской земле пройдёт уже пятый по счёту фестиваль «Туган-Батыр». Это событие, которое ежегодно собирает около 10 тысяч гостей и зрителей. Среди участников — более ста лучников из разных регионов России.



— Уже завтра в полдень стартует традиционная Всероссийская Спасская ярмарка. Мы ждём всех, кто соскучился по настоящему празднику народного творчества, — сказал Александр Дегтярёв.

Он также поблагодарил Государственный комитет по туризму РТ, Министерство культуры РТ и Раиса Татарстана Рустама Минниханова за организационную и финансовую поддержку, благодаря которой Елабуга в очередной раз «ярко выстрелит» на всю республику.