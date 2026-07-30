Искусственный интеллект станет главной темой форума Kazan Digital Week 2026

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Город
30 июля 2026  10:13

Центральной темой международного форума Kazan Digital Week 2026 станет искусственный интеллект. Об этом заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на пресс-конференции в «Татар-информе». По его словам, в этом году все направления форума будут рассматриваться через призму практического применения ИИ, технологического суверенитета и межотраслевой кооперации.

Искусственный интеллект, подчеркнул Минниханов, выступает не отдельной темой, а сквозной технологией, меняющей процессы в промышленности, медицине, образовании, транспорте, культуре и госуправлении. Деловая и выставочная программы форума охватят десять направлений — от цифровой индустрии и кибербезопасности до мобильности и здравоохранения.

Форум, по словам президента АН РТ, даёт конкретную практическую отдачу: компании находят партнёров, стартапы — инвесторов, а корпорации могут довести идеи до внедрения. Для Татарстана мероприятие служит инструментом укрепления технологического суверенитета и демонстрации региона как площадки, где цифровые решения проходят полный цикл — от разработки до практического применения.

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