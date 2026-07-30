В Билярске завершился первый форум «Профессия будущего»

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Республика
30 июля 2026  10:02

На территории палаточного лагеря «Сэлэт» у древнего Билярского городища прошла церемония закрытия I республиканского молодёжного форума «Профессия будущего: Мы выбираем, нас выбирают». Участниками стали более 600 старшеклассников из Татарстана и свыше десяти регионов России. Пять дней они провели в формате полного погружения в современные профессии, технологии и общение с работодателями.

Как отметил заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Олег Коробченко, форум стал инвестицией в будущее промышленности. Школьники познакомились с реальным производством, а перед ними открыты направления от энергетики до машиностроения.

Образовательная программа охватила пять ключевых сфер: экологию, энергетику, АПК, IT, а также производство и услуги. Участники пообщались с пилотами малой авиации, посетили Карьерный маркет. Специалисты Росприроднадзора провели мастер-классы по обращению с отходами и внедрению наилучших доступных технологий.

Форум прошёл при поддержке Минпромторга РТ и Управления Росприроднадзора по Татарстану.

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